«سيدات أعمال عجمان» يعزز خدماته

عجمان: ”الخليج 365”

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن حكومة دولة الإمارات تعاملت مع جائحة «كوفيد 19» بشكل استثنائي واعتمدت خطة تعامل رائدة حولت خلالها التحديات إلى فرص وامتيازات، لتستمر مسيرة التطور والريادة في كافة القطاعات.

وأشارت آل علي، إلى أن مجلس سيدات أعمال عجمان خلال فترة العمل عن بُعد عمِد إلى تحقيق أقصى استفادة لعضواته من سيدات الأعمال والحاصلات على رخصة «بدايات»، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة. موضحة أن المجلس وقّع 3 مذكرات تعاون مع كل من «شركة أكشاك للتعامل الإلكتروني» بهدف توفير منصة تسوق إلكترونية لمنتجات عضوات المجلس، و«فصّل تريدينج» بهدف جمع أصحاب التجارة المنزلية المتخصصة بالأزياء للسيدات اللواتي يعملن في المنازل المسجلات لدى المجلس والعمل على توفير منصة إلكترونية لعرض منتجاتهن في السوق المحلي.