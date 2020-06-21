شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات الجوية من مطارات باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، استئناف عمليات الطيران بتسيير رحلات الركاب والطائرات المستأجرة من وإلى المطارات الدولية في البلاد، باستثناء مطاري جوادر وتربت بإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وقالت السلطة المختصة في هيئة الطيران المدني في بيان لها: إنها ستواصل الترخيص لرحلات الشحن والخاصة والدبلوماسية على أن تلتزم جميع شركات الطيران بإجراءات التشغيل الموحدة؛ لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وصرّح ذو الفقار بخاري المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون المغتربين الباكستانيين بأنه سيتم إعادة 200 ألف باكستاني من الخارج؛ بعد أن أصبحوا عاطلين عن العمل.

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