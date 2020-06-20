شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تصنيع سيارة مصرية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظل حلم تصنيع سيارة مصرية يراود الصناع خاصة شركة النصر لتصنيع السيارات التى بناها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وكانت تصنع سيارات سابقا من مختلف الأنواع ،بالتعاون مع شركات عالمية ،حتى تم الاتفاق مؤخرا بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،وبين إحدى الشركات العالمية لتصنيع وتجميع سيارة تقليدية بجانب تصنيع سيارة تعمل بالكهرباء مع شركة صينية تعرف على كافة التفاصل .



وزير قطاع الأعمال العام خلال التوقيع

متى بدأت فكرة إعادة إحياء تصنيع سيارة مصرية مجددا ؟

بدأت الفكرة بإعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن الاتفاق المبدئى مع شركة "نيسان" اليابانية، فى مارس 2019 للدخول فى شراكة مع شركة "النصر" للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا إلا أن الاتفاق لم يتم .

وهل يمكن لشركة النصر بإمكانيتها الحالية تصنيع سيارة ؟

الشركة لديها بنية تحتية وإمكانيات للتصنيع، لكنها ستحتاج إلى "سطمبات" السيارة الجديدة وفى المرحلة الأولى سيتم استيراد الموتور والشاسية، فيما يمكن للشركة تصنيع بقية المكونات بنسبة قد تزيد عن 55%.

حيث يمكن تصنيع جسم السيارة والزجاج والاستعانة بإطارات مصنعة محليا ودوائر كهرباء وبطاريات محلية أيضا كمرحلة أولى، ثم مع التطوير وتوفير تكنولوجيا حديثة يتم التصنيع بالكامل للسيارات والتصدير من الشركة لمختلف دول العالم.

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وما أخر مستجدات تصنيع سيارات ركوب كهربائية في شركة النصر ؟

وزارة قطاع الأعمال العام اتفقت مع شركة دونج فينج الصينية ،لتصنيع سيارة ركوب كهربائية بشركة النصر للسيارات ، كما تم توقيع العقود لتنصيع 25 ألف سيارة سنويا بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الوزارة والشركة الصينية وتبادل الزيارات ،وهو الاتفاق الذى كان سيتم توقيعه مطلع العام الجارى ،لكنه تأخر بسبب وباء كورونا خاصة أن مقر الشركة هو مدينة ووهان التى انتشر منها الوباء .

وما موقف الشركة من تصنيع سيارة تقليدية ؟

صرح الدكتور مدحت نافع – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع "شركة بيروساهان أتوموبيل" الشركة المالكة للعلامة "بروتون" بغرض إعداد دراسة جدوي متعمقة لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب من خلال شركتي النصر لصناعة السيارات "ناسكو" والهندسية لصناعة السيارات "إيامكو".

ومتي سيتم تفعيل هذا الاتفاق ؟

من المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر، حيث ستتضمن دراسة إمكانية تجميع وتوزيع حوالي 20 ألف سيارة سنويا تعمل بنظام الحرق الداخلى ICE وبالإضافة إلي ذلك ستهدف الدراسة الي تحديد فرص توريد قطع الغيار وأجزاء السيارات بهدف تعزيز نسبة المكون المحلي في التصنيع.

وهل ستشارك شركة الهندسية أيضا فى تلك الصناعة بعد ضمها للقابضة المعدنية؟

الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية ،قال إن الشركة الهندسية للسيارات التابعة لنا، تقوم بعمل تصميم خاص لأتوبيس مصرى 100% سيتم تسجيله دوليا وسيكون الأول من نوعه ؛ بحيث يتم تصنعيه بأشكال مختلفة فى الشركة الهندسية ، بجانب تصنيع مينى باص وبعض الأنواع الأخرى، لافتا انه سيتم الكشف عن التصميم الفترة المقبلة.