شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الأفريقى: الاقتصادات الأفريقية على أعتاب تأثيرات واسعة جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن الاقتصادات الإفريقية على أعتاب تأثيرات واسعة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ يقدرها الخبراء بتراجع للناتج المحلي الإجمالي للقارة بما يتراوح ما بين 1 إلى 3 %.
وأضاف شريف - في تصريحات قبيل الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2020 - "لم نشهد أمراً مثل هذا في العصر الحالي"، مشيرا إلى تعرض القارة لعدة صدمات بدءاً من انهيار أسعار النفط، وتراجع عائدات السياحة والدخول المحلية جراء غلق الحدود وإجراءات الحجر.
وأوضح أن اقتصادات دول غرب إفريقيا تعاني أيضا من تراجع الأسعار العالمية للإنتاج الزراعي، مثل الكاكاو والبن.. مؤكدا أن البنك يساعد الدول التي تواجه أزمة لم تشهدها القارة من قبل على الإطلاق، من خلال آلية "مواجهة كوفيد - 19" التي أطلقها البنك مؤخرا.
وكان البنك أطلق في أبريل الماضي حزمة تسهيلات ائتمانية بقيمة عشرة مليارات دولار، لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بنك التنمية الأفريقى: الاقتصادات الأفريقية على أعتاب تأثيرات واسعة جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.