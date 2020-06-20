شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: وزير الطاقة الروسي يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم السبت إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة قبل 2021 على الأقل. وقال نوفاك إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة.

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