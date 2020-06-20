شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت.. 26 - 28 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 20-6-2020 ، استقرارا فى معظم المزارع ومحلات التجزئة في القاهرة والجيزة و وذلك بحسب ما أعلنت عنه الشعبة العامة الثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواجن يشهد استقرار منذ الاسبوع الماضي، موضحا أن الأسعار ترواحت خلال الأسبوع الماضي بين 21-23 جنيها، موضخا ان سعر الكيلو اليوم يتراوح من المزرعة 22-23 جنيها ، مشيرا إلى أن سعر الكيلو في محلات التجزئة يتراوح بين 26 - 28 جنيها للكيلو حسب المنطقة.
وأوضح السيد في تصريح خاص لليوم السابع أن كرتونة البيض تسجل 23 جنيها من المزرعة، وأن سعرها فى السوق للمستهلك يتراوح بين 28 – 30 جنيها حسب المنطقة .
والجدير بالذكر ان أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كجم تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها للكيلو.
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