صندوق النقد يوافق على قرض جديد لرواندا بقيمة 111 مليون دولار لمكافحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق صندوق النقد الدولى على قرض جديد بقيمة 111.06 مليون دولار أمريكي لمساعدة رواندا على مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
وذكر الصندوق - في بيان له اليوم السبت - أن هذا القرض هو الثاني من نوعه الذي يوافق عليه صندوق النقد الدولي لصالح رواندا من أجل مكافحة وباء (كوفيد ـ 19) وبذلك يصل إجمالي مبلغ القرضين الممنوحين من الصندوق إلى رواندا 220.46 مليون دولار.
وأشار إلى أن القرض الجديد يهدف إلى مساعدة رواندا على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث سيستخدم بصورة خاصة في تمويل ميزان المدفوعات وتلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة البلاد.
وأوضح صندوق النقد أن "احتياجات الإنفاق غير المسبوقة الناجمة عن الوباء إلى جانب فقدان الإيرادات، شكلت ضغطا كبيرا على الإنفاق العام وزادت من تداعيات الانخفاض الحاد للصادرات والتحويلات المالية على ميزان المدفوعات".
وأكد أن هذا القرض الجديد سيوفر "الدعم الضروري للنفقات الأساسية المرتبطة بفيروس (كوفيد ـ 19) كجزء من خطة الحكومة في رواندا للتعافي الاقتصادي".
يذكر أن رواندا تعاني من تباطؤ كبير في نشاطها الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من عام 2020، وفي مايو الماضي، أشار وزير مالية رواندا إلى أن معدل النمو لبلاده من الممكن أن ينخفض إلى 2٪ هذا العام مقارنة بمعدل نمو 9.4٪ في 2019.
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