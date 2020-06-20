شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوات الصحية" تشيد بإعلان اتحاد الغرف عن حوار مجتمعى حول مواعيد غلق المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، جهود الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، والتي تتمثل في خدمة التجار والمستوردين، صرح بذلك حسام راضي الحرباوي المستشار الإعلامي للشعبة.

من جانبه، أشاد فوزي عبدالجليل رئيس الشعبة، بتعميم مبادرة غرفة القاهرة بالتعاقد مع عدد من معامل التحاليل الطبية للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا بكافة الغرفة التجارية على مستوى الجمهورية ليستفيد منها منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف وأسرهم.

وأوضح عبدالجليل، أن التحاليل الخاصة بكورونا يتم اجراؤها بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تتم بها هذه التحاليل خارج تعاقد الاتحاد العام للغرف التجارية حيث تضمنت المبادرة التعاقد لإجراء 7 تحاليل وهي " CBC - ferritin - SGpT - LDH - creatinine – CRP - D. Dimer " للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا لجميع منتسبي الغرف وأسرهم والعاملين لديهم وموظفي الغرف بسعر 200 جنيه للفرد بموجب كارنيه العضوية أو ما يثبت ذلك.

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في سياق متصل، ثمن متى بشاي النائب الأول لرئيس شعبة الأدوات الصحية، إرسال الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابات رسمية إلى كل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لفتح حوار مجتمعي مع منتسبيها حول إبداء مقترحات مواعيد غلق المحال التجارية عقب انتهاء أزمة كورونا الحالية، ثم رفع نتائج هذا الحوار المجتمعي إلى مجلس إدارة الاتحاد لتجميعها وتنقيتها ومناقشتها بشكل نهائي من خلال مجلس الإدارة ثم رفع التصور النهائي إلى الجهات المعنية.

بدوره قال هيثم السميح النائب الثاني لرئيس شعبة الأدوات الصحية إلى أن اتحاد الغرف التجارية، لم يهمل المحافظات ذات الطبيعة المختلفة خاصة السياحية وأنشطة تجارية تحتاج إلى فترة أطول، لذلك عمم الحوار المجتمعي العام لمنتسبي الغرف التجارية في المحافظات المختلفة لدراسة الوضع على الطبيعة ومن خلال أصحاب الأنشطة على مستوى الجمهورية.

أما أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية، أكد أهمية مشاركة التجار في مثل ذلك القرار الهام حيث يهم قطاع كبير ويختلف كل نشاط عن آخر فهناك أنشطة تجارية لا يمكن إغلاقها طوال اليوم وهناك أنشطة تحتاج إلى 12 ساعة يوميا وأخرى غير ذلك، فتختلف حسب طبيعة كل مهنة.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، قد أكد في إحدى تصريحاته التلفزيونية أن الحكومة تدرس تحديد مواعيد ليلًا لغلق المحال التجارية ، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.