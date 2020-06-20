شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: مفاوضات مع 9 جهات لتسوية ديون شركة المقاولات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جار التفاوض مع 9 جهات مختلفة؛ لسداد ديون شركة المقاولات المصرية " مختار إبراهيم سابقا" والبالغة نحو 2.2 مليار جنيه، مؤكدا فى تصريحاته لـ"الخليج 365": إننا لن نترك الشركة تغرق وحريصين على تعويمها وسداد ديونها بمبادلتها بأراضى لديها.

أضاف هشام أبو العطا، أن توجيهات وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، تقتضى التعامل مع كافة الملفات العالقة ومنها ملف الديون بجانب سداد كافة مستحقات الجهات العامة والخاصة، مع السعى لتوسعة نشاط الشركات من خلال النشاط العقارى واستغلال الأراضى.

أوضح أبو العطا، إننا نتعامل مع 6 بنوك لتسوية ديونها مع شركة المقاولات المصرية، بجانب التفاوض مع التأمينات الاجتماعية والضرائب والموردين، لسداد مستحقاتهم أيضا، مما ينعكس بشكل إيجابى على الشركة التى لديها مشروعات كبيرة داخل مصر وخارج مصر، خاصة فى دول الخليج.

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وأضاف "أبو العطا" أن هناك مفاوضات مع كافة الجهات لتسوية كافة ديون الشركات التابعة وإغلاق هذا الملف نهائيا ولا سيما أنه سيتم دمج 12 شركة فى بعضها البعض لزيادة قدرتها التنافسية فى الداخل والخارج.