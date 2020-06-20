شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تؤكد تصنيفها للولايات المتحدة عند ‭Aaa‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند "Aaa"، عازية ذلك إلى قوة اقتصادية "استثنائية. كما أبقت موديز على نظرتها المستقبلية للبلاد عند مستقرة.

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