شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" ينهي التعاملات على انخفاض لكنه يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة لكن وول ستريت نجحت في تحقيق مكاسب أسبوعية بعد استيعاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وصرح "باول" بأن طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات كورونا لا يزال طويلا وصعباً، كما ذكر أحد أعضاء البنك المركزي بأن تعافي الاقتصاد في النصف الثاني هذا العام قد يكون دون التوقعات.



وكان "باول" قد أكد في شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس هذا الأسبوع على وجود عدم يقين بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي رغم صدور بيانات حكومية إيجابية في الآونة الأخيرة.



وجدد "باول" التزام الاحتياطي الاتحادي باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الأمريكي.



وكشفت بيانات حكومية الجمعة عن انخفاض عجز الحساب الجاري الأمريكي بنسبة 0.1% مسجلا 104.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.

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وفي سياق آخر، لا يزال القلق مسيطرا على المستثمرين في الأسواق العالمية من احتمالات التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 2.3% وأغلق عند 39.75 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 9.6%، وسجل أعلى سعر عند 40.4 دولار وأقل سعر عند 38.4 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.6% مغلقا عند 42.19 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبووعية بنسبة 8.9%، وسجل أعلى سعر عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 41.03 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.8%% (ما يعادل 208 نقاط) إلى 25871 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وسجل أعلى مستوى عند 26451 نقطة وأقل مستوى عند 25759 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3097 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 3155 نقطة وأقل مستوى عند 3083 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 9946 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 10053 نقطة وأقل مستوى عند 9872 نقطة.