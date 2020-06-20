شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع مدعومة بالمشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن أنباء عن تعزيز الصين مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.



ووجهت عقود الذرة تسليم يوليو/تموز دعما فنيا عند المتوسط المتحرك لأجل عشرين يوماً خلال تعاملات الليلة الماضي وارتفعت أعلى المتوسط المتحرك لأجل عشرة أيام.

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وعلاوة على ذلك، تحدثت وكالات عن أن الصين عززت مشترياتها من السلع الزراعيية الأمريكية لا سيما الصويا والذرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بموجب شروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% وأغلقت جلسة الجمعة عند 3.32 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 3.33 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.27 دولار.