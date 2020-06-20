الذهب يصعد بفعل مخاوف «كورونا».. وارتفاع الدولار يكبح المكاسب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إذ تلقى الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً الدعم من مخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل صعود الدولار الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1725.88 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس 0.3% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1735.10 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: «يبدو أن أسعار الذهب في حالة من التوازن في الوقت الحالي. توازن بين العوامل الجيوسياسية ومخاوف كوفيد-19 من جهة، وآمال التعافي الاقتصادي وقوة الدولار من جهة أخرى».

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وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد على 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة، من بينها 25 حالة في العاصمة بكين.

وتسببت زيادة حالات الإصابة الجديدة في عدة ولايات أمريكية، وفرض قيود على السفر في بكين لوقف التفشي الجديد في تجدد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي.وأدى تصاعد التوتر الجيوسياسي بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية وبين الهند والصين أيضاً إلى تقديم بعض الدعم للذهب.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1%، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.(وكالات)