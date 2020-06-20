اليابان ترفع قيود السفر الداخلي لإنعاش الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت طوكيو، أمس الجمعة، كل القيود التي كانت فرضتها على السفر الداخلي في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا، وحث رئيس الوزراء، شينزو آبي، الناس على الخروج لمشاهدة الطبيعة، أو حضور الحفلات الموسيقية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة، للمساعدة في إنهاض الاقتصاد من كبوة الركود بعد الجائحة.

وكانت اليابان بدأت بتخفيف إجراءات العزل والإغلاق في مايو/‏ أيار، مع تراجع حالات الإصابة «بكورونا». وجاءت الخطوة الأخيرة بعد انتهاء العمل بإعلان طوارئ ما سمح للناس بالعودة للعمل وإعادة فتح المطاعم والحانات، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.