قمة أوروبية منتصف يوليو لمناقشة خطة الإنعاش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس الجمعة، عقب قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي ال 27، أنّهم «يعتزمون عقد قمة غير افتراضية في منتصف تموز/يوليو في بروكسل».

وستكون هذه القمة المباشرة الأولى لرؤساء الدول والحكومات منذ تفشي وباء كوفيد-19 في أوروبا والشروع في إقرار تدابير الإغلاق العام في منتصف مارس/ آذار.

وكانت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد حثت قادة الاتحاد الأوروبي أمس على الاتفاق سريعا ًعلى حزمة تعاف تنتشل الاقتصاد من «تراجع هائل» أو المخاطرة بتبدل المعنويات في الأسواق، التي تتوقع اتفاقاً سريعاً.

وألقت لاجارد كلمتها على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الركود العميق الناجم عن أشهر من إجراءات العزل العام، الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كوورنا في معظم الدول الأوروبية.

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وقالت لاجارد للاجتماع وفقاً لمسؤولين إن «اقتصاد الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعاً هائلا»، وأضافت «برهن التحرك الحاسم والفعال من الحكومات الوطنية والأطراف الفاعلة الأوروبية على قيمته: مهد الطريق أمام انتعاش قرب نهاية العام، وساعد على شراء بعض الوقت. هذا ظاهر في معنويات السوق، لكن الإخفاق في التنفيذ قد يؤدي إلى تغيير في المعنويات».

وكررت لاجارد توقعات للبنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بنسبة 13% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، وأن ينكمش إجمالاً بنسبة 8.7% في 2020، قبل أن ينتعش ليسجل نموا بنسبة 5.2% في 2021.

وقالت إن التأثير الأسوأ للجائحة على سوق العمل لم يحدث بعد، وإن معدل البطالة، البالغ حاليا 7.3% من قوة العمل، قد يرتفع إلى 10%، ما يلحق الضرر بالشباب بوجه خاص. وقالت «في أيدينا صياغة التعافي الذي نرغب في رؤيته».

وأضافت بحسب مسؤولين «:حزمة التعافي يجب أن تكون متقدمة، وسريعة، ومرنة، ومترسخة بقوة في الإصلاحات الاقتصادية. كلما تم الاتفاق بشكل أسرع على الحزمة، كان أفضل لاقتصاد الاتحاد الأوروبي».