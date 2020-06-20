«سداد أبوظبي».. منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سعت حكومتا أبوظبي ودبي إلى هيكلة التطبيقات الحكومية الذكية خلال الفترة الأخيرة، عبر دمج أكبر عدد من التطبيقات في منصة واحدة، حيث قامت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية بتدشين منصة «سداد أبوظبي» الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية، وذلك ضمن إطار منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث توفر المنصة طرقاً سلسة وآمنة وموحدة تتيح للمتعاملين إتمام عمليات الدفع رقمياً لجميع الخدمات الحكومية عبر قنواتها المختلفة - ما يمثل قفزة إضافية نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية.

وتأتي منصة «سداد أبوظبي» الرقمية الموحدة في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وتوفر «سداد أبوظبي» للجهات الحكومية في الإمارة منصة رقمية موحدة لجميع قنوات الدفع، ما يساهم في التقليل من إنجاز المعاملات يدوياً، كما يستفيد المتعاملون من خيارات دفع متعددة وآمنة، وإمكانية إجراء عمليات دفع مرة واحدة لخدمات جهات متعددة من خلال منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، ما يضمن تجربة موحدة للمتعاملين عبر جميع القنوات الحكومية.

وتعكس هذه المبادرة النهج الاستباقي لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث توفر المنظومة مستويات أعلى من الراحة والمرونة للمتعاملين والجهات الحكومية على حد سواء وتشمل قائمة الجهات الحكومية التي تتبنى منصة «سداد أبوظبي» في مرحلتها الأولى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والإدارة العامة للجمارك، والتي اختارت جميعها اعتماد منصة الدفع الجديدة لاعتبارات تتمثل في سهولة تحويل المدفوعات، وقدرة هذه الجهات على الانتقال والتحول والتواصل مع المنصة الرقمية بشكل فعال، وتعددية قنوات الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الجهات الحكومية والحاجة لتوحيدها، فضلاً عن أن معظم هذه الجهات الحكومية توفر خدمات لأطراف أخرى تتطلب تطبيق ميزة الخصومات الفردية والتسويات المتعددة.