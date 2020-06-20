«دبي الآن».. عشرات الخدمات تحت منصة واحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمت دبي الذكية 27 خدمة جديدة من الخدمات الحكومية الجديدة ضمن تطبيق «دبي الآن» الشامل لجميع الخدمات الذكية في إمارة دبي، وبهدف توسيع دائرة الخدمات الذكية، وتسهيل الوصول إليها من خلال منصة واحدة، ليتسع نطاق خدمات منصة «دبي الآن»، ليشمل 88 خدمة تقدمها 30 جهة مشاركة، من خلال تقديم تجارب متكاملة للمتعاملين عبر منصة واحدة.

وشملت خدمات الإقامة والإسكان، والتعليم، والتنقل، وتبرعات الوقف الخيري، والأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

وتسعى الخدمات الجديدة إلى تسهيل مختلف المعاملات اليومية التي تهم كل أفراد المجتمع في إمارة دبي، بما يضمن سهولة ودقة الإجراءات من خلال منصة ذكية موحدة، ويضفي المزيد من المرونة والكفاءة على تلك المعاملات. حيث تأتي الخدمات الجديدة ضمن خطة متكاملة لتنفيذ منظومة التحول الرقمي في دبي.

ويعمل تطبيق «دبي الآن» على تلمس العديد من القطاعات الحيوية داخل المجتمع للارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم تحولها الذكي بما يواكب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى تحويل كافة المعاملات الحكومية إلى معاملات رقمية بالكامل بحلول 2021، إضافة إلى تحقيق هدفنا الأسمى، والمتمثل في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم.