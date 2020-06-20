أربعة بنوك مركزية تقلص وتيرة مبادلة الدولار مع تحسن الأسواق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت 4 بنوك مركزية عالمية تقليص وتيرة توفير السيولة الدولارية في الأسواق، مع تحسن ظروف التمويل.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، في بيان نشره، أمس الجمعة، أنه قرر مع بنك إنجلترا، وبنك اليابان، والمركزي السويسري، خفض وتيرة عمليات تبادل العملات المحلية بالدولار الأمريكي التي تتم بالشراكة مع الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر البيان أن البنوك المركزية قررت تقليص وتيرة خطوط المبادلة للدولار الأمريكي لآجل 7 أيام إلى ثلاثة مرات أسبوعياً، بدلاً من تنفيذها بشكل يومي، بدءًا من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأكد البيان أن هذه العمليات سوف تستمر طالما كان ذلك مناسباً لدعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي.

وتعتبر خطوط المبادلة بين هذه البنوك المركزية تسهيلات دائمة متاحة، وتعمل بمثابة دعم سيولة مهم لتخفيف الضغوط في أسواق التمويل العالمي وسط الأزمة الجارية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر في مارس/ آذار الماضي إحياء خطوط مبادلة العملات الثنائية مع نحو 14 مصرفاً مركزيًا أجنبياً، وأدخل تسهيلات عملية إعادة شراء جديدة (الريبو) لمجموعة أكبر من السلطات النقدية، ليصبح بمثابة مقرض الملاذ الأخير في العالم.