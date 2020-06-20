شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون أند جونسون" توقف منتجاً بدعوى إثارته للعنصرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية وقف بيع أحد منتجات مستحضرات التجميل بسبب ما رآه البعض من أنها يثير مشكلات عنصرية.



وذكرت الشركة الأمريكية أنها قررت وقف بيع مستحضرات تجميل تعتني بتبيسض البشرة، وذلك بعد مشكلات وانتقادات وشكاوى تقول إن المنتج يروج للعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء.

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وتعرضت "جونسون أند جونسون" لضغوط شديدة في مختلف الدول خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة بعد مقتل أحد المواطنين الأمريكيين من أصل إفريقي "جورج فلويد" على يد شرطي في حادث وصف بالعنصري.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الشركة أنها قررت وقف بيع منتج "كلين أند كلير فيرنيس" في الهند ودول أخرى بآسيا والشرق الأوسط، كما تم وقف بيع منتج "نيوترجينا فاين فيرنيس" هو الآخر في هذه الدول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 143.8 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 145.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 143.2 دولار.