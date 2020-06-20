شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض مع عودة إغلاق متاجرها بأمريكا بسبب كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل إعلان الشركة عن خطة لإعادة إغلاق متاجرها في عدد من المواقع بالولايات المتحدة بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا.



وكشفت الشركة عن أنها أعادت إغلاق عدد متاجرها في ولايتي أريزونا وفلوريدا، كما ذكرت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنها أغلقت بعض متاجرها في كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية.

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وكانت "آبل" من أولى الشركات التي قررت إغلاق متاجرها في مختلف المواقع والدول خارج الصين بعد تفشي فيروس كورونا هذا العام.، لكنها قررت لاحقا إعادة فتحها تدريجياً.



ومن المنتظر الإثنين المقبل مشاركة "آبل" في مؤتمر للمطورين، وسوف ينعقد هذا المؤتمر على الإنترنت بشكل افتراضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.6% وأغلق عند 347.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 356.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 345.1 دولار، ولكن السهم حقق مكاسب بنسبة 43% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.