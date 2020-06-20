شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 2% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة والعملة الأمريكية مع عدم اليقين بشأن "كورونا".
وصرح "باول" في مناقشات الجمعة بأنه يتوقع أن يكون الطريق طويلا لمسيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا، وهو ما يعكس ما قاله أمام الكونجرس هذا الأسبوع بشان عدم يقين حيال التعافي.
يأتي ذلك في ظل مخاوف الأسواق العالمية من التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا خاصة بعد ظههور إصابات جديدة في الصين مؤخراً.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.9% إلى 17.847 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 18.03 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.47 دولار.
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