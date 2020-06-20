شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا» قد تبيع «بروكسل إيرلاينز» أو تركها تفلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة لا ليبر، أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر لم تذكر اسمها في «لوفتهانزا» أن شركة الطيران قد تدع وحدتها التابعة في بلجيكا «بروكسل إيرلاينز» تفلس أو تبيعها.
وقالت «بروكسل إيرلاينز»، التي توظف 4200 شخص، الشهر الماضي، إنها ستخفض أسطولها من الطائرات 30 في المئة وقوة العمل بواقع الربع؛ لضمان قدرتها على الاستمرار خلال وبعد أزمة فيروس «كورونا» المستجد.
وتعطلت محادثات تهدف لإنقاذ شركة الطيران البلجيكية لأسابيع؛ إلا أن مديري لوفتهانزا، التي ستحصل على إنقاذ مالي من الحكومة الألمانية، سيجتمعون مع «بروكسل إيرلاينز» يوم الاثنين؛ لبحث خطة بشأن مستقبل الشركة.
كانت الحكومة البلجيكية قالت الشهر الماضي إنها ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليون يورو (336 مليار دولار) مع لوفتهانزا لإنقاذ «بروكسل إيرلاينز» إذا كان مستقبلها مضموناً. (رويترز)
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