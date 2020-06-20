إنجاز 10546 مبنى ومسكناً في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل عدد المباني والوحدات السكنية المنجزة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 10546 مبنى ومسكناً. كما تم إنجاز 1440 مبنى ومسكناً في شهر إبريل/‏نيسان الماضي، حسب بيانات «بلدية دبي» ونشرها «مركز دبي للإحصاء».

واستحوذت الشقق السكنية على العدد الأكبر من المباني المنجزة بواقع 8837 وحدة بنسبة 83.8%، تلتها المحال في المركز الثاني ب529 بنسبة (5%)، ثم الفلل الخاصة ثالثاَ ب466 فيلا بنسبة (4.4%)، وفي المركز الرابع جاءت الفلل الاستثمارية ب446 فيلا بنسبة (4.2%)، أما المباني الصناعية فحلت خامساً ب67 مبنى وبنسبة (0.6%)، وجاءت المباني متعددة الطوابق والمباني العامة في المركزين السادس والسابع على التوالي ب156 و46 مبنى بنسبة (1.5% و 0.4%). وكانت القيمة الإجمالية للمباني المنجزة في دبي قد سجلت خلال الربع الأول 2020 نحو 8.5 مليار درهم بنمو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 7.2 مليار.