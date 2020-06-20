وكالات السيارات: عودة البيع مرهونة باستئناف الحياة الطبيعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان



تستمر وكالات السيارات في الإمارات باتخاذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية في معارض البيع التابعة لها في كافة مناطق الدولة، من حيث التعقيم المستمر للمنشأة وفحص الموظفين والعاملين، إضافة إلى استخدام طرق التعقيم الحديثة في مراكز الخدمة التابعة لها، فيما تتنافس الوكالات على تقديم خدماتها لكسب رضى المستهلكين والمحافظة على عملائها.

وتواصل الوكالات استقبال العملاء في مراكز البيع والصيانة التابعة لها، كما تقدم خدماتها عبر الوسائل الرقمية والحجوزات المسبقة عن طريق مواقع الشركات وحجوزات «الأونلاين»، مؤكدة أن سلامة المجتمع وصحته تقع في الدرجة الأولى على سلم أولوياتها.

وأكدت الوكالات أن عودة بيع السيارات في الدولة مرهونة بالوضع الاقتصادي وفترة رجوع الناس إلى الحياة الطبيعية، متوقعة أن تستقر حركة البيع خلال الفترة القادمة مدعومة بالعروض السعرية والخدمات الجديدة لما بعد البيع التي تقدمها الوكالات خلال الوقت الحالي، لكسب ثقة المستهلك والمحافظة على المشترين الحاليين.



الفطيم

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وقالت الفطيم للسيارات إنه تماشياً مع التزامنا بصحة وسلامة شركائنا وعملائنا وأُسر شركائنا، نود في الفطيم تأكيد أننا ملتزمون بمواصلة خدمة عملائنا، بالمستوى نفسه من الجودة التي اعتادوا عليها.

وقالت الشركة إنها تلتزم بتوجيهات الصحة والسلامة التي تنفذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، وهيئة الصحة في دبي. وقد اتخذنا حتى الآن، التدابير اللازمة لحماية جميع الموظفين لدينا من الفيروس، حيث تستمر عملية التعقيم لجميع صالات العرض ومراكز الخدمة ومكاتب الموظفين، ومركبات العملاء، إضافة إلى وضع مطهرات اليد للعملاء زوار مراكز الخدمة.

وتقدم الوكالة عدة خدمات عن طريق الحجز المسبق تشمل مواعيد الصيانة وتعقيم السيارة من الداخل، وصيانة بدون احتكاك والدعم على الطريق، إضافة إلى العروض التي تقدمها عبر الإنترنت والمواقع التابعة لها.



العربية للسيارات وتؤكد الشركة العربية للسيارات وكيل نيسان وانفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية، أنها تعطي الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء كهدف رئيسي، حيث تطبق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الشركة مستمرة في عمليات فحص يومي لموظفيها والعملاء، إضافة إلى تعقيم صالات العرض وورش الصيانة.

وتعمل مراكز الصيانة التابعة للشركة على تغليف كافة أجزاء السيارة خلال عملية الصيانة، إضافة إلى توفير خدمة التعقيم بالأوزون مجاناً. كما طبقت الشركة طرق الدفع الإلكتروني دون الحاجة للوقوف، والدفع النقدي عند عمليات الصيانة، إضافة إلى تسليم واستلام السيارات التي تمت صيانتها دون الحاجة للدخول إلى مراكز الخدمة.

وتقدم الشركة عدة خيارات للمشترين تشمل حجز تجربة قيادة من المنزل، إضافة إلى صالات عرض افتراضية تقدمها للتسهيل على الزبائن والاطلاع على كافة خصائص السيارة المراد شراؤها، والتحدث مع الشخص المسؤول عن عملية البيع.

وتقدم العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، خيار تأجير شامل يساعد العملاء على قيادة سياراتهم المفضلة، والدفع مقابل الاستخدام في عرض يحمل شعار «حلول تأجير إبداعية للجميع».



الطاير للسيارات وأعلنت الطاير للسيارات وكيل سيارات فورد، ولینكون، وفیراري، ومازیراتي، وجاكوار، ولاند روفر، في الإمارات منذ اليوم الأول لانتشار جائحة «كوفيد 19» عن التزامها الكامل بالإجراءات الصحية التي تطبقها الدولة، بما في ذلك الفحوص المقدمة للعاملين لديها والمستهلكين، إضافة إلى عمليات التعقيم المستمرة لصالات العرض ومراكز الصيانة التابعة لها.

وتقدم صالات عرض الطاير للسيارات خدماتها عن طريق التواصل مع فريق المبيعات في صالات العرض أو عن طريق الدردشة الهاتفية والحجز المسبق، كما تقدم خدمة إحضار السيارة التي يرغب العميل في تجربتها إلى بيته.