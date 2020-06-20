شكرا لقرائتكم خبر عن «التطبيـق السوبر».. الخدمات في نافذة واحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وأكد خبراء أن الإمارات تعد السوق الأكثر نضجاً في تطوير التطبيقات، والأقدر على هيكلتها لتبقى وسيلة سهلة لإنجاز الأعمال، أو الترفيه، وتسهيل الخدمات، من دون التحول إلى عبء على المستخدمين، وتساهم في تشتتهم، إضافة إلى ابتكار تطبيقات أكثر شمولاً، لاسيما المتعلقة بتطبيقات الدفع الرقمية لجهة حكومية، أو شركة تعمل في أكثر من قطاع.

بالنظر لواقع التطبيقات الذكية في الإمارات فقد بات لدى بعض الجهات الحكومية، والخاصة، عشرات التطبيقات الذكية ربما لخدمة واحدة يمكن دمجها في تطبيق واحد، وتوفير العديد من الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تضيع وقت المستخدم، أو تضعه في حيرة.

ويضم متجر عشرات التطبيقات الحكومة الذكية الاتحادية والمحلية، التي توفر بدورها عشرات الخدمات تقدم عبر موقع حكومة الإمارات الذكية، أو الجهات الحكومية نفسها، والتي تتشابه معظمها مع تطبيقات الجهات الاتحادية، أو مع المحلية في كثير من الأحيان.

ويقول خبراء في قطاع التطبيقات إن التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية، أو المحلية، كفيل بالوصول إلى تطبيقات أشمل، لاسيما التطبيقات التي تؤدي خدمات شبيهة، مثل دفع الفواتير، أو إنجاز التراخيص، أو غيرهما.

«سوبر كريم»

وفي السياق، فرض فيروس «كوفيد 19» تغيرات جديدة على قطاع الأعمال، وبالأخص الذي يؤدي خدماته الجماهيرية عبر التطبيقات الذكية، وكان من أبرز الشركات التي بادرت بدمج تطبيقاتها المتعددة في تطبيق واحد هي شركة «كريم»، حيث تقول غيد المكاوي، مدير عام الشركة في الإمارات، حول الفرص التي تراها من وراء التوسع في تطبيق «سوبر كريم» في الإمارات، على وجه الخصوص، في ظل تبعات«كوفيد 19»: من خلال استراتيجية نمو منصتنا، سنقوم بإنشاء نظام بيئي متكامل، مع تأثير قوي للاحتفاظ بالعملاء.

وأضافت، نتوقع من خلال هذا النظام رؤية تحسينات في 3 مجالات، هي: زيادة في حجم البضائع الإجمالي «GMV» من خلال البيع المتقاطع، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء نتيجة لتجربة المستخدم والخدمات المعروضة في تطبيق موحد، خاصة من خلال ميزات «Careem Rewards»، وتخفيض التكاليف لتنشيط العملاء على خدمات مختلفة، بمجرد اكتساب العميل على منصة كريم، يتم تنشيطه بعد ذلك على القطاعات المختلفة، مثل توصيل الطعام، وخدمة حجز المشاوير، وغيرهما.

وأوضحت المكاوي أن الخدمات التي يشملها «سوبر كريم» في الإمارات حالياً، هي: تأجير الدراجات الهوائية وطلب الطعام وتوصيل السلع وطلب السلع من المتاجر والصيدليات المحلية، وهناك أيضاً «Careem pay» الذي يمكّن المستخدمين من الدفع مقابل جميع خدمات «كريم» من حساباتهم داخل التطبيق، وتحويل الرصيد إلى الأصدقاء، وأفراد العائلة.

ورداً على مدى إلغاء خدمات وتطوير أخرى، قالت المكاوي: ستركز «كريم» خدماتها على نقل الأشخاص، ونقل الأغراض، وتحويل الأموال، كما سنفتح المجال لشركات أخرى لعرض خدماتها على منصة «كريم».

أهمية التكنولوجيا

وأكدت المكاوي أن عملية الدمج في تطبيق واحد سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على خدماتها خلال الفترة المقبلة، حيث إن عملاءنا يريدون مثل هذه الخدمة، حيث الخط الفاصل بين الحياة الاجتماعية للمستهلك، وحياة البيع بالتجزئة، وحياة الخدمات المالية غير واضح، ويرغب المستهلكون في تجربة سلسة، وخالية من المتاعب عند القيام بالمهام الأساسية اليومية، ما يضمن ارتفاع الطلب على الخدمات في التطبيق، كما نتوقع اعتماداً أسرع للمدفوعات غير النقدية، والنمو المستمر في عمليات التسليم.

وعن توجه الشركة لتعديل تطبيق «كريم» مع الجهات الحكومية التي تعمل معها الشركة في الإمارات، قالت المكاوي: نعمل حالياً مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمة، وإدراج احتياجات شركائنا في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، كما ستبقى أسعار خدمات «كريم» كما هي في الوقت الحالي.

وتقول غيد المكاوي: فرض «كوفيد 19» العديد من التحديات والظروف غير المسبوقة، إلا أنها أكدت أهمية التكنولوجيا ودورها في تسهيل الحياة، لذا عملت «كريم» على دراسة احتياجات المستهلكين، وقررت تسريع عملية تطويرها لخدماتها بغية تقديم أكبر منفعة ممكنة لهم، ويُعتبر تطبيق «كريم» الشامل أول منصة تقنية متعددة الاختصاصات في المنطقة تتيح للمستخدمين وجهة متكاملة تلبي طيفاً واسعاً من الاحتياجات، وتتميز بالكفاءة وتوفير الوقت، إذ يُغني عن الحاجة للاحتفاظ بأكثر من 10 تطبيقات، وهو مُصمم ليلائم احتياجات المجتمع المحلي، ويوفر مختلف أنواع الخدمات في تطبيق واحد. وبعد طرحه في المنطقة، سيغير تطبيق «كريم» الشامل قواعد اللعبة نظراً لسهولة استخدامه والوصول إلى خدماته التي تركز على 3 مجالات رئيسية، هي: خدمات التنقل، حيث توفر للمستهلكين إمكانية التنقل بنقرة واحدة، وخدمات توصيل السلع؛ إذ توفر للمستهلكين كل الاحتياجات من منتجات في أي وقت كان، وأخيراً خدمة تحويل الأموال؛ وهي عبارة عن نظام واحد وآمن للمدفوعات متوفر لجميع الخدمات. ويُعتبر تطبيق «كريم» الشامل الأداة المثالية للأشخاص كثيري الانشغالات، والراغبين في التركيز على الأمور المهمة، حيث يعمل على توفير متطلبات الحياة اليومية بمنتهى السهولة.

التطبيقات الشاملة

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وقال خميس الشرياني رائد الأعمال الإماراتي ومؤسس تطبيق ومتجر «رفيق»: إن التوجه العالمي يسير باتجاه التطبيقات الذكية الشاملة التي توفر مئات الخدمات في منصة واحدة، مشيراً إلى أن وجود نحو 85 جهة حكومية، لكل جهة تطبيقاتها الخاصة توفر عشرات الخدمات، يدخل المستخدم في حيرة، ويزيد من الوقت للحصول على رخصة تجارية، على سبيل المثال على المستخدم استخدام تطبيق العمل والعمال، ودائرة التنمية الاقتصادية، والجنسية والإقامة، وغيرها من الجهات للحصول على رخصة واحدة، وهذا يزيد من صعوبة الحصول على خدمة.

ويتوقع الشرياني ارتفاع نسبة الطلب على التطبيقات الذكية الشاملة التي تضم على سبيل المثال إنجاز مختلف الأعمال كالصيانة، والديكور، وغيرهما من العمليات التي يتطلبها الجمهور، بشكل طبيعي، فيما يشهد سوق التطبيق تنافسية كبيرة في دولة الإمارات، وتشكل هذه التنافسية حافزاً لحث الشركات ورواد الأعمال من مؤسسي التطبيقات على التسلح بأفضل المعايير وأحدثها في مجال الإبداع لتقديم أفضل التطبيقات، وأحدثها في ظل التنامي السريع للتحول الرقمي على الصعيدين المحلي، والعالمي.

وأضاف الشرياني، توجد حالياً منافسة شرسة في فضاءات التطبيقات الإلكترونية من حيث عدد الشركات التي تعمل في المجال نفسه، وتقديم خدمات مشابهة تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين على سيبل المثال (أمازون Amazon)، ولهذا كان لا بد من دراسة متطلبات السوق المحلي، الذي وجد فيه نقص في مجال الصيانة والديكور على المنصات الرقمية، ويعد إطلاق مشروع «رفيق» أول تطبيق لتسويق خدمات الديكور والصيانة في الدولة، استطاع خلال فترة قصيرة استقطاب ما يزيد على 70,000 عميل، وأكثر من 1000 شركة مزودة للخدمات تضم ما يفوق 5000 فني تقني.

وتوقع الشرياني أن ينمو عدد العملاء في استخدام التطبيقات خلال السنوات المقبلة مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة 50% أو أكثر، ففي الوقت الراهن، أصبح العمل عن بعد هو الخيار الأمثل، والأكثر مرونة للشركات التي ترغب في الاستمرار في السوق المحلية، والعالمية، لاسيما في مواجهة الجائحة العالمية (كوفيد-19).

ضرورة الهيكلة

من جانبه، قال فهد جافيد، المؤسّس الشريك في شركة «أكتيف ستريم»: إن استخدام سكان الإمارات للهواتف والأجهزة الذكية في الإمارات من أعلى النسب في العالم، وبسبب وباء «كوفيد- 19» ارتفع بقوة استخدام التطبيقات الذكية إلى مستويات كبيرة جداً، لاسيما في قطاعي الصحة، والتأمين، إضافة إلى تطبيقات التسوق الإلكتروني، وتوصيل الأطعمة، وطلب سيارات الأجرة، كما أصبحت التطبيقات الخاصة بالاجتماعات واللقاءات والعمل عن بعد، من التطبيقات واسعة الاستخدام.

وأضاف جافيد، يوجد في الإمارات تطبيق لكل شيء تقريباً، وبالتالي فإن فكرة دمج أو هيكلة التطبيقات لتكون ضمن منصة متكاملة ضرورة في الوقت الحالي، لاسيما التطبيقات التي تقدم خدمات مثل: طلب المنتجات الغذائية، والدوائية، والأطعمة الجاهزة، وخدمات غسل وكي الملابس، ودفع الفواتير، ويستطيع أي فرد في الإمارات البقاء في المنزل والحصول على كل الخدمات تقريباً من دون مغادرة المنزل في أي وقت.

ويقول: لا يوجد مشروع أو عمل تجاري واحد الآن، لا يستخدم التطبيقات الذكية على اختلاف أنواعها، وبما يتناسب مع طبيعة العمل، تتضمن فكرة التطبيق عمليات متعددة مثل تلقي الطلب، والمعالجة، وإدارة المشروع، وإدارة المهام، والعمل عن بعد، وتسليم المنتجات، لذا فإن فكرة منصات التطبيقات خيار مثالي لتوفير الوقت والجهد على المستخدمين.

وأضاف جافيد يجب الحرص على توفير الجهد على مستخدمي التطبيقات في قطاعات الأعمال، حيث يستخدم كل مشروع تجاري تطبيقاً ما، للقيام بما يتطلبه العمل من هذه العمليات حتى يلبي احتياجات عملائه. وأصبحت التطبيقات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن الواضح أنها ستستمر في التأثير العميق في أسلوب حياتنا لتصبح أكثر من مجرد تطبيقات رقمية.

وبعد انتشار وباء «كوفيد-19» سيتم استخدام المزيد من التطبيقات أكثر من أي وقت مضى. وسيكون الناس اعتادوا على طلب كل شيء ليصلهم حتى باب المنزل، وستبقى التطبيقات الذكية جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية، خاصة ونحن نشهد تطور بعض العادات الجديدة التي فرضتها هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها.

اهتمام كبير

بدوره قال المهندس إبراهيم فريج، رئيس ومدير شركة «أكرم آب»: من الضروري إعادة النظر في ترتيب التطبيقات، خاصة مع التنامي الكبير لاستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية في الإمارات، على وجه الخصوص، لاسيما مع توجهات ورؤية الدولة للتحول الرقمي، وتستقطب التطبيقات الذكية حول العالم الاهتمام الكبير والعمل على تطويرها لمواكبة الطلب الواسع الذي يشهده السوق على تلك الخدمات.

ولعبت التطبيقات الذكية في الإمارات دوراً كبيراً في مجال التطور التقني، ولاسيما بعد أن أصبحت الهواتف الذكية شيئًا لا غنى عنه في حياة المستهلكين، وأيضاً في عملية تطوير ونمو الشركات.

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