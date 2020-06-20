شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش.. و«ناسداك» يلامس مستوى قياسياً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل جماعي، أمس الجمعة، في مقاومة ضغوط البيانات الضعيفة، والتوترات الجيوسياية بين الولايات المتحدة، والصين، على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد فيها بانفصال كامل بين اقتصادي البلدين، إضافة إلى استمرار تزايد حالات الإصابة ب «كوفيد 19» في العديد من الدول الكبرى التي فتحت اقتصاداتها، واستفادت الأسواق في ذلك من مراهنة المستثمرين على انتعاش سريع للنشاط الاقتصادي بعد الجائحة، فيما لامس المؤشر ناسداك الأمريكي مستوى قياسياً جديداً.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت»، أمس الجمعة، وسط تقرير نشرته وكالة «بلومبيرج نيوز» عن استعداد الصين لزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية للامتثال للمرحلة التجارية الأولى، وخفف التقرير من المخاوف بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة، والصين، حيث تبادل البلدان خطاباً ساخناً بشأن الفيروس التاجي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 315 نقطة، أو 1.2%، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1% بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.9% ليتداول فوق 10.000 نقطة.

واكتسبت الأسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، زخماً إضافياً، فصعدت الخطوط الجوية المتحدة 1.7%، في حين ارتفع كول بنسبة 1.6%، وكانت أسهم النفط والطاقة من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت أسهم ديفون إنيرجي 3.2%، وإنيرجي سليكت بنسبة 2.5%.

ويخشى بعض المستثمرين من أن عودة حالات الإصابة بالفيروس التاجي «كوفيد 19»، قد تؤدي إلى قيام الدول بإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة للحد من الانتشار، وبالتالي إحباط توقعات التعافي الاقتصادي السلس.

وقال ليندسي بيل، كبير خبراء الاستثمار في Ally Invest: «ربما أدى ارتفاع الأشهر القليلة الماضية إلى وصول الأسهم على مسافة قريبة من الارتفاعات القياسية، لكن المستثمرين يكافحون للتوفيق بين الزخم الصعودي، والرسائل الأقل تفاؤلاً بشأن الأشهر المقبلة، وقد أدى ذلك، إلى جانب المخاوف بشأن الموجة الثانية من الفيروسات التاجية والتوترات الجيوسياسية، إلى بعض الحيرة الخطيرة».

وفي آسيا، صعدت كل المؤشرات بشكل جماعي، فزاد مؤشر شنغهاي 0.96%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.37%، كما ارتفع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، بعد أن تلقى الدعم من آمال حيال تعافي الاقتصاد، بعد أن رفعت الحكومة قيوداً على السفر المحلي، فُرضت لمنع انتشار جائحة (كوفيد-19).

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.55% إلى 22478.79 نقطة، امس الجمعة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.02% إلى 1582.80 نقطة.

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وقاد قطاع الطيران وبقية قطاعات النقل المكاسب بفضل تحرك البلاد لرفع قيود السفر. وربح مؤشر قطاع الطيران 1.71% وحقق أكبر تقدم في البورصة الرئيسية، فيما ارتفعت أسهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز)، و«إيه.إن.إيه هولدنجز» 2.14% و1.39% على الترتيب.

وصعدت أسهم أشباه الموصلات أيضاً، إذ أظهرت بيانات أمريكية أن أنشطة المصانع تعافت في منطقة الأطلسي الأوسط، وارتفع سهم أدفانتست 2.54% وصعد سهم سكرين هولدنجز 1.17%.

وقفز سهم طوكيو إلكترون 7.13% بعد أن توقعت شركة تصنيع المنتجات الإلكترونية زيادة 11% في صافي الربح للسنة المالية الحالية.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% فيما قادت أسهم فرانكفورت المكاسب، وعانى المؤشر الأوروبي كغيره من الأسواق العالمية في مواجهة نوبات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في الصين، وعدد من الاقتصادات الأخرى. (وكالات)

1.9 % عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة

انخفض عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث لم تظهر آثار تفشي الوباء والذي انتشر في منتصف مارس/‏آذار الماضي.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن تراجع عجز الحساب الجاري إلى 104.2 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/‏آذار الماضي، مقارنة مع 104.3 مليار دولار المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن العجز سيتراجع مسجلاً 101 مليار دولار خلال نفس الربع.

وبحسب البيانات فإن عجز الحساب الجاري الأمريكي في الربع الماضي بلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل زيادة تقل عن 0.1% عن الربع السابق له.