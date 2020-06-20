شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لا يستبعد انفصال الاقتصادين الأمريكي والصيني بالكامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الخميس، بأن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الأمريكي والصيني يبقى خياراً سياسياً محتملاً لإدارته.

وقال على تويتر «الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين».

وأضاف: إن موقفه هذا هو رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

وقال لايتهايزر، الأربعاء، أمام لجنة في الكونجرس، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين، يعد مستحيلاً في الوقت الراهن.

وأضاف: «هذا كان خياراً لسياسة قبل سنوات؛ لكني لا أظن أنه يعد سياسة أو خياراً سياسياً منطقياً في هذه المرحلة».

ووصف لايتهايزر نفسه بأنه متشدد فيما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة ترامب «لإعادة هيكلة» منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي تتعارض على حد قوله مع قواعد التجارة الحرة.

لكن اعترافه بالارتباط الوثيق بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من ضغط ترامب على الشركات الأمريكية لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أثار قلقاً في صفوف الجمهوريين.

وقال ترامب في محاولة للدفاع عن ممثله التجاري «إنه ليس خطأ السفير لايتهايزر، ربما أنا لم أكن واضحاً بما يكفي».

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وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان في مؤتمر صحفي روتيني: إن «محاولة وقف سلاسل الإمداد الصناعية العالمية بشكل مصطنع، واستخدام النفوذ السياسي لتغيير قواعد الاقتصاد، لا ينم عن واقعية ولا حكمة».

وأضاف: «هذا لا يمكن أن يحل مشكلات الولايات المتحدة، وسوف يتسبب فقط في مزيد من الأذى للأمريكيين العاديين».

ووقع ترامب في يناير/‏كانون الثاني «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري؛ يهدف إلى إنهاء حرب تجارية فرض خلالها رسوماً جمركية مشددة على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: إن مسؤولاً صينياً كبيراً أكد له بدوره التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمن زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع الأمريكية.

والتقى بومبيو، الأربعاء، في هاواي المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي؛ لمناقشة التوترات المتصاعدة.

وإلى جانب التجارة، انتقدت الولايات المتحد بشدة الصين؛ لتعاطيها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما انتقدت قانوناً مرتقباً للأمن القومي في هونج كونج وتوقيفاتها الجماعية للأويغور ومسلمين ترك آخرين.

وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير ديفيد ستيلويل الذي رافق بومبيو، إن الولايات المتحدة تصر على علاقة «متبادلة أكثر»؛ لكنه امتنع عن الحديث عن النقاشات بعمق.

وقال ستيلويل للصحفيين «إن كانت (المحادثات) أكثر إنتاجية أم لا، سأنظر فيما يحدث في الأسبوعين القادمين. سترون خفضاً في السلوك العدواني أو لا».