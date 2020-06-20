مستوى قياسي جديدلاقتراض الحكومة البريطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاقت مشتريات المتسوقين البريطانيين المتوقع في مايو/‏ أيار، إذ خففت البلاد تدريجياً إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا بينما شهدت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدهاراً، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد يبتعد عن انهيار تاريخي سجله في مارس/‏ آذار وإبريل/‏ نيسان.

لكن بيانات رسمية أظهرت أيضاً أن الاقتراض الحكومي بلغ مستوى قياسياً إذ تنفق الحكومة بسخاء ليتخطى الدين العام 100% من الناتج الاقتصادي.

وقفزت أحجام المبيعات في مايو/‏ أيار بوتيرة قياسية بلغت 12% بعد نزول غير مسبوق بنسبة 18% في إبريل/‏ نيسان.

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وارتفعت المبيعات في المتاجر التي تبيع سلعاً بخلاف الأغذية 24% في مايو/‏ أيار، لكنها تظل منخفضة 42% على أساس سنوي.

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت لتشكل ثلث الإنفاق الكلي، وهو مستوى قياسي جديد، كما كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية عن حجم الضرر الذي لحق بالمالية العامة لبريطانيا.

وبلغ صافي اقتراض القطاع الحكومي 55.2 مليار جنيه استرليني (68.7 مليار دولار) في مايو/‏ أيار، وهو تسعة أمثال المستوى المسجل في مايو/‏ أيار 2019.

وارتفع مقياس لدين القطاع العام إلى 1.95 تريليون استرليني، ليتجاوز 100% من الناتج الاقتصادي للمرة الأولى منذ 1963، حين كانت بريطانيا ما زالت تسدد ديون الحرب العالمية الثانية.