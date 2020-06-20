العائـلات تسيطـر علـى مراكـز التسـوق فـي دبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان



شهدت مراكز التسوق في دبي، حركة نشطة من قبل العائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، السماح لها باستقبال الزوار والمتسوقين من كافة الفئات، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.

وتوافد المتسوقون والزوار على مراكز التسوق في دبي لشراء احتياجاتهم، فيما سهل السماح بدخول الأطفال إلى المراكز عملية التسوق، حيث لوحظ وجود المتسوقين على شكل مجموعات (عائلات) في أغلب الأحيان.

والتزمت المراكز التجارية بكافة الاشتراطات التي أقرتها الجهات الحكومية في دبي، كما الزم المتسوقون بارتداء الكمامات والقفازات، وإجراء الفحوص الحرارية قبل الدخول إلى مراكز التسوق، وتم وضع الملصقات الإرشادية والصحية اللازمة.

وشهدت مراكز التسوق التزاماً عالياً من جميع المتسوقين والباعة في المولات بالاشتراطات الاحترازية والصحية، في حين شهدت المراكز التجارية والمولات في دبي توافداً من جمهور المستهلكين الذين يودون شراء احتياجاتهم التي لم يتمكنوا من شرائها في ظل الإغلاق لتلك المراكز خلال الفترة الماضية.

وعملت إدارات المراكز التجارية في دبي على تشديد الرقابة على المتسوقين والعاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية، بوضع أجهزة فحص الحرارة على جميع المداخل والأبواب الرئيسية للأسواق، وقامت بوضع عبوات تعقيم اليدين المخصصة للعملاء في جميع الأماكن وكافة الأقسام عند صناديق الدفع، ومنعت دخول المتسوقين دون ارتداء الكمامات والقفازات، وذلك لتقديم تجربة تسوق آمنة للجمهور.

وتوقعت المراكز التجارية ازدياد أعداد الزوار مع توافد المتسوقين من الإمارات الأخرى إلى دبي، خاصة بعد تقديمها للعديد من العروض والخصومات التي تشجع المتسوقين وتزيد نسبة توافدهم إلى المراكز.

كما يجب على الجمهور والموظفين ارتداء الكمامات عند دخول مركز التسوق، والسماح بالعروض التسويقية، وتحديد مواقع للعزل في مركز التسوق للاستخدام في الحالات الطارئة، أو وجود حالات إصابات مؤكدة، وتثقيف الموظفين للحفاظ على الصحة والسلامة والنظافة الصحية، وتشجيع الدفع عبر القنوات الذكية.

وكان اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد قررت مؤخراً السماح لكبار السن فوق 60 عاماً، والأطفال دون 12 عاماً بدخول المراكز التجارية (المولات).