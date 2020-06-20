شكرا لقرائتكم خبر عن «تاليس» تطور أنظمة إدارة رحلات لـ «طائرات خضراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل نحو ألف شخص في موقع «تاليس آفينونيكس» في تولوز على «دماغ طائرات المستقبل» أي أنظمة إدارة الرحلات، لجعلها أكثر مراعاة للبيئة.
وعادت البسمة إلى وجوه مهندسي الموقع إذ يقولون إن «خطة الإنعاش الاقتصادي الحكومية ستسرع» عملهم، وقال مسؤول استراتيجية الكترونيات الطيران فنسان ميغايديس: هدفنا هو خفض انبعاثات الكربون بنسبة 10 % «خصوصا أن الخطة الحكومية ركزت على طائرة المستقبل «الخضراء».
وسيعتمد الجزء الأول هذا «على نطاق واسع اعتباراً من 2023».
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