«ريرا» تحذر ملاك العقارات: دفع رسوم الخدمات أو اتخاذ إجراءات قانونية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
خاطبت «مؤسسة التنظيم العقاري» «ريرا»، الذراع التنظيمية التابعة ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي عملاءها ملاك الوحدات العقارية بضرورة تحمل المسؤولية في إطار دفع رسوم خدمات المرافق العامة في الوقت المحدد، محذرة بتدني مستوى الخدمات في حال عدم الالتزام بدفع المستحقات ما قد يؤثر في جودة العقارات وأصولها.
وأشارت «التنظيم العقاري» في قرار داخلي خاطبت به ملاك الوحدات العقارية في السوق المحلي بدبي، إلى أنه من المهم للغاية أن يتم دفع الرسوم المعتمدة من المؤسسة في الوقت المحدد وبالكامل. وقالت: إن دفع رسوم الخدمات الخاصة بك سيقطع شوطاً طويلاً في ضمان نجاح واستمرارية ضمان جودة الحياة.
وأكدت المؤسسة أنها ستعمل عن كثب مع جميع شركات إدارة المجمعات والمطورين الرئيسيين للتوصل إلى تدابير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم من أجل رفاهية المجمع العقاري. وعليه يجب على الجميع التعاون والالتزام بدفع الرسوم المستحقة لتجنب أي تبعات قانونية حسب إجراءات القانون رقم 6/2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة.
وقالت المؤسسة في التعميم: تعمل «التنظيم العقاري» على مدار الساعة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لضمان الحفاظ على المجمعات وصيانتها وصحتها وسلامتها بأفضل المعايير. ويتم ذلك عن طريق تواصل فريق عملنا مع شركات الإدارة للعقارات المشتركة والمطورين لضمان جود الحياة في التجمعات العقارية.
وأضافت «التنظيم العقاري»: حريصون على حماية قيمة الأصول والاستثمارات والحفاظ عليها وتعزيزها خلال الأوقات الصعبة، ونحن في فترة انتقالية إلى وضع جديد نأمل أن يكون إيجابياً في الأوقات القادمة.
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