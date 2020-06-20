أسهم «البنوك» و«اتصالات» و«الدار» تعزز مكاسبها في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، 38% منها (722.2 مليون درهم) على أسهم قطاع العقار الذي شهد تبايناً في الأداء، في وقت حافظت معظم أسهم البنوك على أدائها الإيجابي وخاصة القيادية مدعومة بالشراء المؤسساتي.

واجتذبت أسهم قيادية شراء أجنبياً ومؤسساتياً في أسبوع مثل: «دبي الإسلامي» بارتفاعه 2.06% و«الإمارات دبي الوطني» 2.22% و«أبوظبي التجاري» 3.2% و«أبوظبي الإسلامي» 1.61% و«اتصالات» 2.93%، مقابل انخفاض طفيف ل«أبوظبي الأول» بنسبة 0.18%.

فيما نجح سوق أبوظبي في الارتفاع بنسبة أسبوعية بلغت 1.17% بدعم البنوك و«اتصالات» و«الدار»، تعرض سوق دبي لضغوط «إعمار العقارية» الذي تراجع بمؤشر السوق بنسبة 1.18%.

هذا واختلفت توجهات المستثمرين لاسيما الأجانب منهم، على أسهم العقار مع تركيزهم في الشراء على «الدار» ليرتفع في أسبوع 3.47% عند 1.79 درهم، حيث عززوا الشراء بمعدل 21.87 مليون سهم على أساس أسبوعي، وبفارق شائع عن «ديار» بحلوله ثانياً في الشراء بمعدل 13 مليون سهم مرتفعاً 1% في أسبوع.

وشهد الأسبوع المنصرم تركيزاً في الشراء على أسهم بعينها مثل «أمانات» بصعوده بنسبة أسبوعية بلغت 12.24% مغلقاً سعره عند 0.87%، علماً بأنه احتل المركز الثالث بالتداولات في سوق دبي بنحو 162 مليون درهم من خلال التداول على 162 مليون سهم أيضاً، فيما عاد «الاتحاد العقارية» للتراجع 7.12% بعد أن كان نجماً للتداولات الأسبوع الأسبق.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 1.34 مليار درهم في دبي و989 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.11 مليار سهم، منها 1.84 مليار سهم في دبي، و272.3 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 33.3 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جديد بنسبة 1.17% إلى مستوى 4345.28 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.31% بدعم من «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» في مقابل انخفاض «أبوظبي الأول».

وزاد قطاع العقار 3.35% بزعامة «الدار» إضافة إلى ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.72%.

وصعد أيضاً قطاع الاتصالات 2.93% مدعوماً بمكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الاستثمار 0.63% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 1.07% رغم انخفاض «إشراق» 6.12% مع استقرار «الواحة كابيتال».

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 0.74% إثر انخفاض «دانة غاز» 0.15% و«طاقة» 3% و«أدنوك للتوزيع» 0.67%.

سوق دبي

من جهته، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 1.18% إلى مستوى 2078.38 نقطة، متأثراً بنزول المؤشرات القطاعية كافة باستثناء البنوك الذي خفض من حدة نزول المؤشر العام إلى جانب ارتفاع الخدمات. وانخفض قطاع العقار 4.68% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 5.56% و«الاتحاد العقارية» 7.12% و«إعمار مولز» 4.48% و«داماك» 1.76% و«إعمار للتطوير» 4.55% في مقابل ارتفع «أرابتك» 0.66%.

ونزل قطاع الاستثمار 7.95% نتيجة انخفاض «دبي للاستثمار» 10.32% و«سوق دبي المالي» 1.11% و«شعاع كابيتال» 3.8%.

وهبط قطاع النقل 0.6% بعد هبوط «العربية للطيران» 3.42% و«الخليج للملاحة» 0.96% في مقابل ارتفاع «أرامكس» 1.77%.

وعلى العكس ارتفع قطاع البنوك أكثر من 2% نتيجة ارتفاع السهمين القياديين «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، احتل الصدارة «اتصالات» بسيولة قدرها 246.5 مليون درهم، مغلقاً عند 16.84 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً سيولة بقيمة 241.5 مليون درهم، وأغلق عند 11.4 درهم، ثم «الدار» الذي استحوذ على 168.7 مليون درهم، وأقفل عند 1.79 درهم.

وفي سوق دبي تزعم التداولات «الاتحاد العقارية» بقيمة 210 ملايين درهم، مغلقاً عند 0.326 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 184.2 مليون درهم، وأقفل عند 2.72 درهم.

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الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «أسمنت رأس الخيمة» الارتفاع الأكثر في أسبوع بسوق أبوظبي، بنسبة 17.74% إلى 0.73 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت» وزاد بنسبة 14.92% ليغلق عند 0.747 درهم، ثم «ميثاق للتأمين التكافلي»، وارتفع 12 % مغلقاً عند 0.578 درهم.

وفي المقابل، سجل «ريم للاستثمار» الانخفاض الأكثر بنسبة 12.28% مغلقاً عند 20 درهماً تلاه «أسمنت الخليج» منخفضاً بنسبة 7.27% ليغلق عند 0.37 درهم، ثم «الخليج للصناعات الدوائية» (جلفار) ونزل 7.14% إلى 1.3 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع «أمانات» بنسبة ارتفاع 12.24% ليغلق عند 0.871 درهم، تلاه «تبريد» صاعداً بنسبة 4.28% ليغلق عند 1.95 درهم، ثم «دبي التجاري» وزاد بنسبة 3.45% إلى 3.6 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «غلفا للمياه» بنزوله 23.74% ليغلق عند 15.1 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» وانخفض 10.32% إلى 1.13 درهم، ثم «المدينة للتمويل»، وهبط 8.5% إلى 0.14 درهم.

تداولات الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 40.34 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 40.34 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.6 مليون درهم محصلة بيع العرب و6.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و27.16 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 53.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 37.7 مليون درهم محصلة شراء العرب و15.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 53.4 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 42.58 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و10.85 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

الشراء الأجنبي

وتركزت مشتريات الأجانب (غير العرب) في أسبوع على أسهم شركات «الدار» و«ديار» و«اتصالات» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 133.3 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 116.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 116.2 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 133.3 مليون درهم محصلة بيع.