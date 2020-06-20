خطة سودانية لتصفية وخصخصة شركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت لجنة سودانية يرأسها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على خطة، امس الأول الخميس، لتصفية العديد الشركات من بين 650 شركة مملوكة للدولة، وخصخصة أخرى.

الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة منذ شرع السودان في مفاوضات على برنامج غير ممول مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر.

ومن المقرر أن يبحث السودان دعماً محتملاً مع المانحين الدوليين خلال مؤتمر تستضيفه برلين في 25 يونيو.

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وبموجب أحدث إجراء، ستجري تصفية عدد ضخم من الشركات «إما لأنها لا تعمل إطلاقاً، أو لا تحقق أرباحاً، أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة»، حسبما قال آدم حريكة، مستشار رئيس الوزراء، في بيان.

ورصد مسح حكومي 650 شركة مملوكة للدولة، منها 431 تعود إلى وزارات وهيئات تنفيذية، و200 شركة لوزارة الدفاع، والجيش.

وقال حريكة إن 12 شركة فقط، تولّد إيرادات لوزارة المالية، وقال البيان إن من المتوقع توزيع الشركات على ثلاث فئات: البقاء كشركة مملوكة للدولة، أو الخصخصة، أو شركات لا مبرر لاستمرارها.(رويترز)