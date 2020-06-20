شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط مع تمسك «أوبك بلس» بموقفها إزاء خفض الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على 3%، أمس الجمعة، لتعزز مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد منتجو «أوبك» وحلفاء «أوبك بلس»، بالوفاء بتعهدات إزاء خفض الإمدادات، وقال متعاملان كبيران بالنفط إن الطلب يتعافى بشكل جيد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9% إلى 43.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.4% إلى 40.44 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان نحو 2%، أمس الأول الخميس، ويتجهان صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 9%.

تلقت السوق الدعم من خطط للعراق وكازاخستان لتعويض إنتاج زائد في مايو/ أيار عن تعهداتهما بخفض الإمدادات. وجاءت الوعود خلال اجتماع للجنة تراقب الامتثال وتضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول، (أوبك)، وحلفائها، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك+».

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا، إن الأسعار تبدي «متانة عند تلك المستويات، إذ تتجاهل أسواق النفط المخاوف التي تدور حول فئات أخرى من الأصول في الوقت الراهن».

وأضاف «يشير ذلك إلى أن الأسعار تتلقى الدعم من المشترين الحاضرين، وهو أمر محل ترحيب، إذ إنه يعني أن الطلب الحاضر في أنحاء العالم يتعافى، مع ما يترتب على ذلك من آثار في النمو الاقتصادي».

وقال بنك «يه.إن.زد» إن تعليقات صادرة عن شركتي تجارة النفط العالميتين «فيتول»، و«ترافيجورا» بشأن انتعاش الطلب على النفط في يونيو/ حزيران، أوردتها «بلومبيرج»، تقدم الدعم أيضاً للسوق.

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من جهته، أبلغ كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي صحيفة «آر.بي.سي» اليومية، أنه لا يرى جدوى من تمديد تخفيضات صارمة لإنتاج النفط العالمي مع تعافي اقتصادات في أنحاء العالم، والطلب على النفط من تراجعات ناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وتشير تعليقات ديمترييف، أحد كبار مفاوضي موسكو في محادثات النفط، إلى أن روسيا تريد تخفيف التخفيضات اعتباراً من أغسطس/ آب، وفقاً لما تتضمنه الخطة القائمة.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول، (أوبك)، وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك+»، الإنتاج بوتيرة قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية، بعد أن انخفض الطلب على النفط بمقدار الثلث خلال الأزمة.

وقال ديمترييف، أحد كبار مفاوضي موسكو، لصحيفة «آر.بي.سي» اليومية «نرى بالفعل أن الاقتصادات بدأت تخرج من فيروس كورونا، والأسواق تتعافى، ما يدعم طلب النفط، لذا لا جدوى لتمديد القيود الصارمة لأكثر من شهر (بعد يوليو/ تموز)».

وتدعو الخطط الحالية إلى تقليص الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس/ آب، وأن يظل عند ذلك المستوى حتى ديسمبر/ كانون الأول. وتنطوي على المزيد من التقليص، مع تخفيف الخفض إلى 5.8 مليون برميل يومياً، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2021 حتى إبريل/ نيسان 2022، حين من المقرر أن ينتهي أجل الاتفاق.

وتعافت أسعار النفط إلى 42 دولاراً للبرميل من أدنى مستوى في 21 عاماً، عند ما يقل عن 16 دولاراً في إبريل/ نيسان. وتعود بذلك الأسعار مجدداً إلى المستوى الذي تحقق روسيا عنده توازناً في ميزانيتها، وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، هذا الأسبوع، إن موسكو تشعر بالرضا إزاء السعر الحالي.