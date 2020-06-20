الأسهم العالمية تختتم اسبوعاً متقلباً بمكاسب «معقولة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأسهم الأمريكية جلسة يوم الجمعة على انخفاض، بعد أن تأرجحت بشكل كبير طوال الجلسة بسبب العوامل الفنية. كما أثار عدد من العناوين الرئيسية القلق بشأن عودة ظهور الفيروس التاجي وتباطؤ انتعاش الاقتصاد.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم بانخفاض 208.64 نقطة، أو 0.8%، عند 25.871.46، بعد أن كسب ما يصل إلى 371 نقطة في وقت سابق من الجلسة. كذكل، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% أو 17.42 نقطة عند 3،097.92 نقطة. وأنهى مؤشر ناسداك الجلسة بارتفاع 3.07 نقطة ليسجل 9،946.12.وسجلت جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية متواضعة. ارتفع مؤشرستاندرد آند بورز بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، وهو الأسبوع الإيجابي الرابع له في خمسة. ارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 1% هذا الأسبوع، في حين تفوق مؤشر ناسداك بدعم أسهم التكنولوجيا، وقفز 3.7% هذا الأسبوع.

الأسهم الأوروبية

أغلقت أسهم أوروبا على ارتفاع الجمعة، إذ لا يزال يحدو المستثمرين الأمل في أنه ستجري قريبا المصادقة على حزمة تحفيز ضخمة حتى رغم عدم تحقيق قادة الاتحاد الأوروبي تقدما يذكر في المفاوضات.

ففي قمة عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، نوقشت حزمة إنقاذ مقترحة بقيمة 1.85 تريليون يورو، واتفق القادة على الاجتماع وجها لوجه في منتصف يوليو تموز للتباحث وإقرار ميزانية طويلة الأجل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، والذي شأنه شأن الأسواق العالمية الأخرى عانى في مواجهة نوبات جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين وعدد من الاقتصادات الأخرى، 0.6 بالمئة.

وأنهى ستوكس 600 الأسبوع على زيادة، ليكون قد ارتفع بنحو 36 بالمئة من أدنى مستوياته في مارس آذار على خلفية تحفيز ضخم وبيانات اقتصادية أقل سوءا. ويراهن المستثمرون الآن على تصرف عاجل لانتشال الاقتصادات الأوروبية المتضررة من فيروس كورونا من أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن حالات الإصابة بكوفيد-19 واصلت الزيادة، إذ جاءت اختبارات حوالي 400 عامل بمجزر في شمال ألمانيا إيجابية الخميس، في حين ارتفعت الأعداد في عدد من الولايات الأمريكية وبكين.

وكانت أسهم شركات المرافق الرعاية الصحية من أكبر الرابحين في جلسة الجمعة، في حين تعافت أسهم شركات النفط والغاز بدعم زيادة أسعار النفط.



نيكاي يرحب بتخفيف القيود



ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة، إذ تلقى الدعم من آمال حيال تعافي الاقتصاد بعد أن رفعت الحكومة قيودا على السفر المحلي فُرضت لمنع انتشار جائحة كوفيد-19.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.55 بالمئة إلى 22478.79 نقطة الجمعة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1582.80 نقطة.

وعززت اليابان، التي خففت إجراءات العزل العام المرتبطة بالجائحة في مايو/ أيار، تعافيها من فيروس كورونا عبر رفع قيود على السفر الداخلي.

لكن المخاوف بشأن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أجزاء أخرى من العالم طغت على آمال التعافي. وبالإضافة إلى زيادة عدد المصابين في عدة ولايات في أنحاء الولايات المتحدة، جاءت نتائج اختبار نحو 400 عامل في مسلخ بشمال ألمانيا إيجابية للإصابة بالفيروس الخميس.

وعلى المؤشر نيكاي، تقدم 80 سهما مقابل تراجع 139 سهما.

وقاد قطاع الطيران وبقية قطاعات النقل المكاسب بفضل تحرك البلاد لرفع قيود السفر. وربح مؤشر قطاع الطيران 1.71 بالمئة وحقق أكبر تقدم في البورصة الرئيسية، فيما ارتفعت أسهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وإيه.إن.إيه هولدنجز 2.14 بالمئة و1.39 بالمئة على الترتيب.

وأغلق مؤشر فرعي لقطاع النقل البري مرتفعا 0.23 بالمئة.

وصعدت أسهم أشباه الموصلات أيضا، إذ أظهرت بيانات أمريكية أن أنشطة المصانع تعافت في منطقة الأطلسي الأوسط، وارتفع سهم أدفانتست 2.54 بالمئة وصعد سهم سكرين هولدنجز 1.17 بالمئة.

وقفز سهم طوكيو إلكترون 7.13 بالمئة بعد أن توقعت شركة تصنيع المنتجات الإلكترونية زيادة 11 بالمئة في صافي الربح للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار 2021، مما يعكس ارتفاع الطلب من الأشخاص الذين يعملون عبر الإنترنت.