إلزام «أورانج» بتعويض 280 مليون دولار لـ «ديجيسيل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمرت محكمة فرنسية شركة «أورانج» بدفع 280 مليون دولار تعويضاً لمنافستها «ديجيسيل».

وذكرت مجلة «كابيتال» أمس الجمعة، أن محكمة الاستئناف في باريس، أمرت شركة الاتصالات الفرنسية بدفع مبلغ 250 مليون يورو (280 مليون دولار)، لمنافستها المحلية «ديجيسيل»، تعويضاً عن الممارسات المناهضة للمنافسة في منطقة الكاريبي الفرنسية. وأوضحت المحكمة هذا الأسبوع، أنه يجب على شركة «أورانج» دفع تعويضات ل«ديجيسيل» بقيمة 181.5 مليون يورو، إضافة إلى 68 مليون يورو من الفائدة. وبحسب وكالة «رويترز»، فقد قال متحدث باسم الشركة، إن «أورانج» تدرس ما إذا كانت ستقدم استئنافاً في المحكمة العليا في فرنسا ضد هذا الحكم.

وبعد صدور الحكم الأول في عام 2017، خصصت «أورنج» 346 مليون يورو في حساب ضمان لتغطية تكلفة التعويض.