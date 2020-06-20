شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كيستون» تسرح 40% من العاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «جلف كيستون» تسرح 40% من العاملين تاريخ النشر: 20/06/2020 استمع قالت جلف كيستون بتروليوم، أمس الجمعة، إنها ستخفض نحو 40% من قوة العمل لديها، إذ تكابد شركة إنتاج النفط المدرجة في لندن جراء هبوط أسعار النفط، و«تقليص لبرنامج العمل» ناجم عن أزمة فيروس كورونا. وقالت الشركة إن عمليات التسريح تتضمن 60% من العاملين الأجانب.

وبلغ متوسط عدد العاملين والمتعاقدين لدى الشركة 407، بحسب أحدث تقرير للشركة. (رويترز)

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