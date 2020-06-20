استقالة رئيس «وايركارد» بعد 62% خسائر لسهم الشركة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الرئيس التنفيذي لشركة «وايركارد» باستقالته وسط فضيحة محاسبية عميقة، أدت إلى خسائر حادة لسهم الشركة الألمانية.

وتأتي الاستقالة وسط الحديث عن وقوع الشركة ضحية عملية احتيال، أدت إلى فقدان أموال بقيمة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من الميزانية العمومية ل«وايركارد».

وقالت شركة المدفوعات الألمانية في بيان، أمس الجمعة، إن ماركوس براون، استقال بأثر فوري، وأن جيمس فريس، سيحل محله كرئيس تنفيذي مؤقت.

واضطرت الشركة الألمانية، لتأجيل تقرير نتائج أعمالها السنوي لعام 2019- وهو التأجيل الرابع من نوعه هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم قال براون: «في الوقت الحاضر، لا يمكن استبعاد أن «وايركارد»، أصبحت الطرف المتضرر في عملية احتيال كبيرة».

وقلص سهم «وايركارد»، خسائره إلى 27% ليصل إلى مستوى 29.10 يورو عقب استقالة الرئيس التنفيذي بعد أن وصل هبوطه لأكثر من 45% في وقت سابق من الجلسة، وانهار سهم الشركة الألمانية بأكثر من 62% في ختام جلسة الخميس.