شكرا لقرائتكم خبر عن "ازاى تشتغل وأنت فى بيتك".. وزير الاتصالات يكشف مبادرة تشغيل الشباب من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجة الوزارة في إطار بناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب للعمل وفقاً لاحتياجات السوق، مضيفا أن الوزارة أطلقت 3 مبادرات وهي أولا مبادر "فــرصتـنــا..رقمية"، وهي تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي.

وأضاف الوزير، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى مع الإعلامية هبة جلال، مساء اليوم الجمعة، أن المبادرة تساهم في فرص رقمية من خلال ثلاث روافد هي تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرًة وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصًا تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء االصطناعي، تنتهي بتنفيذ أعمال.

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وتابع الوزير، أن المبادرة الثانية وهي "مستقبلنا رقمي"، وتستهدف تدريب 100 ألف فرد على مهارات المستقبل ووظائفه، وتأتي المبادرة في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

واستكمل الوزير، أن المبادرة الثالثة "شغـلك من بيتـك"، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم.