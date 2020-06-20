شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تنخفض رغم الارتفاع القوي في مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم الارتفاع القوي لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي في ارتداد واضح للمؤشر مقارنة بالشهر السابق له.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة في المملكة المتحدة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 12% في مايو/أيار بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 6.3% بعد هبوطه بأكثر من 18% خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

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وكان بنك إنجلترا قد أعلن أمس الخميس الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 0.10%، وهو ما يتماشى مع التوقعات في إطار جهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد البريطاني في الصمود لمواجهة كورونا.



وعلاوة على ذلك، قرر البنك المركزي البريطاني زيادة حجم برنامجه لمشتريات الأصول إلى 745 مليار جنيه إسترليني من 645 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2348، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2456 وأقل سعر عند 1.2344.