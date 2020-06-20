شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تلقى دعما من التصريحات المتشائمة لرئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وذكر "باول" بأنه يتوقع أن يكون الطريق طويلا لمسيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا مشيرا إلى عدم يقين حول هذا الأمر.

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وتعكس هذه التصريحات ما قاله "باول" في سهادته أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع بشأن تباطؤ التعافي من آثار الجائحة مع الالتزام بتدخل البنك المركزي بكافة الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.3% أو ما يعادل 21.9 دولار إلى 1753 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 0.9%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1760.9 دولار وأقل سعر عند 1728.3 دولار.