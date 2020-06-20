شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بفعل القلق من أزمة "كورونا" ثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط قلق من تعرض الولايات المتحدة ودول أخرى لموجة ثانية من فيروس كورونا.



وأكد البيت الأبيض على أن أزمة فيروس كورونا لا تزال تشكل أهمية وأولوية قصوى على رأس أي أجندة أعمال خاصة بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



يأتي ذلك في ظل استعدادات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للتواجد ضمن فاعليات انتخابية في ولاية أوكلاهوما وهو ما أثار مخاوف من إصابات وانتشار لفيروس كورونا وسط الحشود.

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وومن جانبه، صرح كبير المستشارين الصحيين للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي بأنه لم يتحدث مع الرئيس "دونالد ترامب" منذ أسبوعين.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد هذا الأسبوع على ان البنك المركزي ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات والاستعانة بجميع الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.