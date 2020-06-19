ستاندرد اند بورز 500 يغلق متراجعا مع تأثر المعنويات بزيادة حالات كوفيد-19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض اليوم الجمعة بعد جلسة متقلبة فى ظل وضع المستثمرين فى الحسبان تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 وإعلان أبل عن إغلاق متاجر جديدة، وذلك فى مواجهة تحفيز متوقع واستمرار التعافى الاقتصادي.
وفى نهاية المطاف، نزل ستاندرد اند بورز 500 شأنه شأن مؤشر الأسهم القيادية داو، بينما أغلق ناسداك الذى تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه على زيادة طفيفة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 208.64 نقطة، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 25871.46 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 17.53 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 3097.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 3.07 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 9946.12 نقطة.
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