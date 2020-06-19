شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تخفض مجددا توقعات إنتاج النفط فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التعدين والطاقة فى كولومبيا ماريا فرناندا سواريز، إن إنتاج البلاد النفطى سيكون أقل مما كان متوقعا فى السابق نظرا لانخفاض أسعار الوقود.

وقالت سواريز فى مؤتمر صحفى أجرى عن بعد "تحدثنا بشأن متوسط إنتاج النفط للعام الحالى - نتوقع أن يكون بين 820 ألفا و850 ألف برميل (يوميا)".

كانت الحكومة تتوقع فى أبريل أن يكون الإنتاج هذا العام فى حدود 580 ألف برميل يوميا، مع بلوغ سعر برنت 35 دولارا للبرميل.

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وصعد خام برنت اليوم الجمعة 61 سنتا إلى 42.12 دولار للبرميل، وذلك بعد أن كان قد بلغ فى وقت سابق من الجلسة 42.92 دولار.

وقالت سواريز إن التعافى الاقتصادى فى النصف الثانى من العام قد يعنى ارتفاع أسعار الخام، وكانت كولومبيا تأمل سابقا فى بلوغ الإنتاج 900 ألف برميل يوميا هذا العام.