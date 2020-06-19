شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه بعد انخفاض عدد حفارات التنقيب في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار والقلق من موجة "كورونا" ثانية في مختلف الدول على رأسها الولايات المتحدة، وأبقى الخام على مكاسبه بعد بيانات أظهرت انخفاض عدد حفارات التنقيب في أمريكا.



وكانت اجتماع اللجنة الفنية المنبثق عن "أوبك" وحلفائها المستقلين قد خلص أمس إلى مطالبة غير الملتزمين باتفاق حفض الإنتاج بضرورة زيادة مستوى الامتثال للاتفاق.



وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو عشرة حفارات إلى 189 في الأسبوع الجاري.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 39.7 دولار للبرميلن وسجل أعلى سعر عند 40.4 دولار وأقل سعر عند 38.4 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.8% إلى 42.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 41.03 دولار.