شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو عشرة حفارات إلى 189 في الأسبوع الجاري.



وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بثلاثة حفارات إلى 75، في حين هبط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معا في البلاد بثلاثة عشر حفارا إلى 266.