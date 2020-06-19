الاقتصاد

الدولار الأسترالي يستقر سلبياً أمام نظيره الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي وسط استيعاب بيانات اقتصادية سلبية وتقييم الأسواق لاحتمالات التعرض لموجة ثانية.


وكانت وزارة العمل الأسترالية قد أعلنت أمس أن الاقتصاد خسر 227.7 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون خسارة ما يقرب من 105 آلاف وظيفة.


وأظهرت البيانات الحكومية أيضاً أن معدل البطالة في أستراليا ارتفع إلى 7.1% في مايو/أيار من 6.4% في أبريل/نيسان في حين توقع المحللون ارتفاع البطالة إلى 6.9%.

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ويسود الأسواق عدم يقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات خاصة مع احتمالات التعرض لموجة ثانية من الفيروس التاجي.


وجاء ذلك بعد إعلان الصين فرض إغلاق على عدد من الأحياء في العاصمة بكين بعد اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6841، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6912 في حين سجل أقل سعر عند 0.6831.

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