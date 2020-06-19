شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 19-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1175 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1100 كمحطة تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 1.1270.

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