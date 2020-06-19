شكرا لقرائتكم خبر عن صافي بيع الأجانب بالبورصة المصرية يقترب من 9 مليارات جنيه منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود الأجانب تسجيل صافي بيع بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة 674.2 مليون جنيه ليقترب إجمالي صافي بيع الأجانب منذ بداية العام ليصل نحو 8.8 مليار جنيه مقترباً من 9 مليارات جنيه، في حين سجل العرب صافي شراء خلال هذا الأسبوع بقيمة 11 مليون جنيه، لينخفض إجمالي صافي بيع العرب منذ بداية العام إلى 1.5 مليار جنيه.

وسيطر المتعاملون المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 70.5%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.9%، والعرب على 4.7% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 67.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 25.1% وسجل العرب 7.1%.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10857.87 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1325.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.38% مغلقًا عند مستوى 2089.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً هامشياً مغلقًا عند مستوى 12408.8 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 706.07 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 579.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 307.9 مليار جنيه إلى 308 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.5 مليار جنيه إلى 171.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.