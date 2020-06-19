شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 19-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 19-6-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجّهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المإلى 2020/2021، وعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلى وزارة الرى بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الرى الحديث بديلاً عن نظم الرى التقليدية.





عيار 18: 667 جنيها

عيار 21: 778 جنيها

عيار 24: 889 جنيها

الجنيه الذهب: 6224 جنيها

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السعر العالمى: 1732 دولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تلقى الطلب على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملإذا آمنا الدعم من مخأوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بيد أن المكاسب كانت محدودة بفعل صعود الدولار الأمريكي.





ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تولى أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكانى يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة ألفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية على أمور ثلاثة تتمثل فى إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد فى إطار برنامج تنموى مُتسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجاً لتضييق ألفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال ألفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.





وقالت نيفين جامع، إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم فى رى الأراضى الزراعية بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها الأمر الذى يسهم أيضاً فى مساعدة ألفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.



أمنية يحيى اتحاد الألعاب الإلكترونية بعد تشكيله الجديد: نسعى لزيادة قاعدة اللاعبينأصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قراراً باعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي.

وتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد كلا من شريف عبد الباقى رئيساً، وماجد فراج نائباً للرئيس، ومحمد عبد النبى أمينا للصندوق، وفى العضوية كل من وأمنية يحيى يوسف ( صحفية )، المهندس أشرف صبرى ( رئيس مجلس إدارة شركة فورى)، ومحمد وردة ( صحفى )، الدكتور عبادة الجزار ( وزارة الشباب والرياضة، وضم الاتحاد ولأول مرة شباب أق من ٢٥ سنة هم ومصطفى مجدى ( طالب بالاكاديمية الغربية للنقل البحرى )، بالإضافة للثنائى رنا محمد عبد الرحمن (طالبة بحاسبات عين شمس )، عبد الله جمال عبد العاطى ( مهندس ) فى العضوية تحت السن، والذى جاءوا بعد إعلان ومقابلات مع من تقدموا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

مؤشرات البورصة المصرية فى المنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التواليارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10857.87 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متسأوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1325.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.38% مغلقًا عند مستوى 2089.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً هامشياً مغلقًا عند مستوى 12408.8 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 706.07 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 579.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 307.9 مليار جنيه إلى 308 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.5 مليار جنيه إلى 171.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.